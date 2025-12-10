В ФЛГР заявили о дополнительной проверке российских лыжников с нейтральным статусом

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева для поездки на Олимпийские игры 2026 года должны будут пройти дополнительную проверку и получить специальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает «Матч ТВ».

«Будут проверять и давать приглашение. Также требования надо определенные выполнить, так называемую квоту. Хорошо, что предоставляется такая возможность даже в этих сложных условиях. Сейчас у нас такие условия», — сообщил Крянин.

Российские спортсмены были отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Коростелев отреагировал на получение нейтрального статуса.