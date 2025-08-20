Глава минобороны Польши обвинил Россию в провокациях

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что упавший и взорвавшийся в республике объект является, якобы российским дроном. При этом доказательств он привести не смог, пишет РИА Новости.

«Мы в очередной раз имеем дело с провокацией Российской Федерации, с российским дроном», — сказал Косиняк-Камыш во время общения с журналистами.

Он пообещал, что в этой связи минобороны Польши совместно с министерством иностранных дел предпримет дипломатические шаги.

20 августа представитель полиции Польши сообщил, что в районе населенного пункта Осины упал и взорвался неопознанный объект. По его словам, на месте происшествия обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. Объект, предварительно, имеет неприродное происхождение.

Похожая ситуация произошла в Польше в августе прошлого года, когда в стране искали беспилотник, залетевший с территории Украины. Польские военные пытались сбить дрон, однако, пролетев около 25 километров над Польшей, объект пропал с радаров.

Ранее в Польше рассказали о мобильной линии обороны против России.