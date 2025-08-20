Неопознанный объект упал и взорвался в Польше

Неизвестный объект упал и взорвался в кукурузном поле в Польше

В районе населенного пункта Осины, расположенного в Мазовецком воеводстве Польши, зафиксировано падение и взрыв неопознанного объекта. Представитель местной полиции сообщил агентству РИА Новости, что происшествие случилось на кукурузном поле в селе Осины, Луковского района.

На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. По предварительной информации, никто в результате происшествия не пострадал. В нескольких домах были выбиты стекла.

В полиции отметили, что на данный момент специалисты исследуют обломки и прилегающую территорию. При этом представитель полиции уверен, что объект имеет неприродное происхождение.

Похожая ситуация случилась в августе 2024 года, когда на территорию Польши залетел беспилотник со стороны украинского Червонограда. Как отметил тогда командующий Вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш, воздушный объект над польской территорией зафиксировали сразу три радиолокационные станции. Дрон пролетел 25 километров и в итоге исчез с радаров.

В сентябре 2023 года две ракеты упали в польском селе Пшеводув, расположенном в 8 км от границы с Украиной. Одна из них взорвалась. Прокуратура Польши подтвердила, что ракета была украинской.

Ранее Польша подняла в воздух истребители из-за воздушной тревоги на Украине.