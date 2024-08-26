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В Польше ищут дрон, залетевший со стороны Украины

Rzeczpospolita: в Польше идут поиски дрона, залетевшего с территории Украины

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

На территорию Польши со стороны Украины утром 26 августа залетел беспилотник, сейчас идут его поиски. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Неопознанный объект залетел на территорию Польши из украинского города Червонограда, его засекли три радиолокационные станции, заявил оперативный командующий Вооруженными силами Польши Мацей Клиш. Это произошло во время массированного ракетного обстрела Украины со стороны России.

Польские военные пытались его сбить, однако, пролетев около 25 км над Польшей, объект пропал с радаров. Клиш предположил, что это может быть российский дрон-камикадзе «Шахед». Повреждений и пострадавших в результате инцидента нет.

Утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку «одним из мощнейших ударов» по стране. В Минобороны Украины пообещали ответить на нее.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.

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