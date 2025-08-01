В Польше рассказали о мобильной линии обороны против России

МО Польши: линия фортификаций на границе с РФ будет мобильной

Линия фортификаций на границе Польши с Россией и Белоруссией будет мобильной. Об этом заявил замглавы МО Польши Цезарий Томчик, передает ТАСС.

«Речь идет о мобильной линии в том смысле, что преграды, такие как рвы или противотанковые укрепления, можно будет размещать там, где армия признает это необходимым в данный момент», — отметил он.

По словам Томчика, на восточной границе Польши построят около 60 складов со стройматериалами, нужными для строительства фортификаций.

Осенью прошлого года он заявлял, что Польша начнет строительство фортификационных сооружений на восточной и северной границах.

Фортификации называются «Восточный щит». Окончание проекта планируется в 2028 году. В ходе его реализации на границе будут созданы «элементы фортификации, усиления на участке границы протяженностью около 800 километров». На данный проект выделят около 10 миллиардов злотых (примерно $2,6 млрд).

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