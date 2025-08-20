На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров высказался о гарантиях безопасности для Украины

Лавров: гарантии для Киева стоит рассматривать на основе наработок 2022 года
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия считает, что в вопросе гарантий безопасности Украины надо ориентироваться на наработки, достигнутые в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что во время переговоров в Стамбуле украинская переговорная команда сама предложила основные принципы договоренности о завершении боевых действий и обеспечении устойчивого урегулирования. В числе принципов был отказ Киева от вступления в НАТО.

«Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными», — добавил он.

Кроме того, Лавров заявил, что решения по коллективным гарантиям безопасности Украины не должны приниматься без участия Москвы. По его словам, российская сторона убеждена в том, что она также должна обеспечивать гарантии безопасности Украине.

Он также заявил о согласии РФ с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием Китая, США, Британии и Франции.

Ранее Лавров заявил, что Зеленскому нужно вспомнить о статьях конституции, гарантирующих права русских.

