Лавров заявил о важности участия РФ в обсуждении гарантий безопасности Украины

Лавров: обсуждение гарантий безопасности Украины не должно проводиться без РФ
Kevin Lamarque/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что решения по коллективным гарантиям безопасности Украины не должны приниматься без участия Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы коллективной безопасности решать без РФ», — сказал он в ходе пресс-конференции в среду.

По словам министра, российская сторона неоднократно объясняла, что Москва будет отстаивать свои законные интересы «твердо и жестко».

Накануне портал Axios, ссылаясь на неназванные источники, писал о том, что США, Евросоюз и Украина создали рабочую группу для разработки гарантий безопасности Киеву. Сообщалось, ее возглавит американский госсекретарь Марко Рубио. Как рассказал один из источников, роль США, возможно, будет сводится к поддержке с воздуха.

Другой собеседник заявил, что на переговорах с лидерами ряда стран Европы американский лидер Дональд Трамп согласился работать вместе над гарантиями безопасности, похожими на 5-ю статью устава НАТО о коллективной обороне. Однако когда речь зашла о возможной роли США, глава государства не выразил конкретики.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие две недели являются «критически важными» для определения гарантий безопасности Украине в рамках мирного урегулирования конфликта с РФ.

Ранее в США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
