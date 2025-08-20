Лавров заявил о важности участия РФ в обсуждении гарантий безопасности Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что решения по коллективным гарантиям безопасности Украины не должны приниматься без участия Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы коллективной безопасности решать без РФ», — сказал он в ходе пресс-конференции в среду.
По словам министра, российская сторона неоднократно объясняла, что Москва будет отстаивать свои законные интересы «твердо и жестко».
Накануне портал Axios, ссылаясь на неназванные источники, писал о том, что США, Евросоюз и Украина создали рабочую группу для разработки гарантий безопасности Киеву. Сообщалось, ее возглавит американский госсекретарь Марко Рубио. Как рассказал один из источников, роль США, возможно, будет сводится к поддержке с воздуха.
Другой собеседник заявил, что на переговорах с лидерами ряда стран Европы американский лидер Дональд Трамп согласился работать вместе над гарантиями безопасности, похожими на 5-ю статью устава НАТО о коллективной обороне. Однако когда речь зашла о возможной роли США, глава государства не выразил конкретики.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие две недели являются «критически важными» для определения гарантий безопасности Украине в рамках мирного урегулирования конфликта с РФ.
Ранее в США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины.