В МИД России выступили за надежные гарантии безопасности Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о согласии РФ с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием Китая, США, Британии и Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается сообщений о том, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными», — сказал дипломат на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

По словам министра, Россия считает, что в вопросе гарантий для Украины надо ориентироваться на наработки, достигнутые на стамбульских переговорах в 2022 году.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После них Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее в США не исключили, что Трамп оставит Украину без армии.