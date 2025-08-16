Трамп назвал лучший способ закончить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о наличии общего согласия о том, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Все пришли к выводу, что наилучшим способом положить конец [конфликту] является переход к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое зачастую не выполняется», — написал глава Белого дома.

Во время двухсторонних переговоров на Аляске Путин заявил, что Россия заинтересована в заключении мирного соглашения.

В пятницу президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее СМИ сообщили, что Путин после встречи с Трампом «освободился от дипломатической изоляции».