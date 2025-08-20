На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США сочли благом для Украины завершение противостояния с РФ

AC: скорейшее завершение конфликта с РФ станет благом для Украины
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Завершение вооруженного конфликта с РФ станет благом для Украины. Об этом пишет издание The American Conservative (AC).

«Моралисты, похоже, не могут понять, что Москва побеждает в этом военном конфликте, и что чем скорее он закончится, тем лучше для Украины», — говорится в публикации.

По мнению авторов статьи, Киеву не стоит рассчитывать на территориальные уступки со стороны российского руководства. Также обозреватели выразили уверенность, что РФ не согласится на простое прекращение огня. Благодаря своему преимуществу на поле боя Москва занимает сильную переговорную позицию, подчеркивается в материале.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске. По итогам встречи стороны не подписали никаких соглашений. Тем не менее главы государств заявили о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Впоследствии американский лидер заявил, что они с российским коллегой пришли к выводу, что лучшим способом завершения вооруженного конфликта между Москвой и Киевом является подписание мирного соглашения. Как сказал Трамп, договоренности о простом прекращении огня «зачастую не выполняются».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о готовности обсуждать территориальные вопросы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами