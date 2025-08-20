Завершение вооруженного конфликта с РФ станет благом для Украины. Об этом пишет издание The American Conservative (AC).

«Моралисты, похоже, не могут понять, что Москва побеждает в этом военном конфликте, и что чем скорее он закончится, тем лучше для Украины», — говорится в публикации.

По мнению авторов статьи, Киеву не стоит рассчитывать на территориальные уступки со стороны российского руководства. Также обозреватели выразили уверенность, что РФ не согласится на простое прекращение огня. Благодаря своему преимуществу на поле боя Москва занимает сильную переговорную позицию, подчеркивается в материале.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске. По итогам встречи стороны не подписали никаких соглашений. Тем не менее главы государств заявили о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Впоследствии американский лидер заявил, что они с российским коллегой пришли к выводу, что лучшим способом завершения вооруженного конфликта между Москвой и Киевом является подписание мирного соглашения. Как сказал Трамп, договоренности о простом прекращении огня «зачастую не выполняются».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о готовности обсуждать территориальные вопросы.