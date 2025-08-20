На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США предостерегли Трампа от вмешательства в события на Украине

The Hill: соратники предостерегают Трампа от вмешательства в ситуацию на Украине
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Республиканцы и сторонники президента США Дональда Трампа предостерегают его от вмешательства в конфликт на Украине после того, как он допустил участие Вашингтона в разработке гарантий безопасности для Киева. Об этом пишет газета The Hill.

По данным газеты, предоставление гарантий безопасности Украине со стороны США по типу 5-й статьи НАТО вызвало тревогу среди сторонников идеологии MAGA (Сделаем Америку снова великой. – Газета.Ru) и принципа не втягивать США в новые конфликты.

Так, сенатор Томми Табервилл заявил, что Вашингтон не хочет новой войны, и лично выступил против какого-либо вмешательства в конфликты. Политик при этом считает, что Трамп пытается сделать «правильные шаги».

В свою очередь соратник Трампа Стив Бэннон указал, что Украина держится на американских деньгах и американском оружии и теперь хочет прямого участия США в конфликте. По его мнению, Америку пытаются втянуть в глубокое присутствие на Украине, а это ловушка.

До этого бывший командующий ВС США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что для обеспечения гарантий безопасности Украине потребуется «многотысячный контингент» военнослужащих, поскольку в противном случае они окажутся «пустым звуком».

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется членство Украины в НАТО.

