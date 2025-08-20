На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме раскрыли, чем обернется членство Украины в НАТО

Депутат Чепа: членство Украины в НАТО создало бы риски ядерной войны в мире
Евгений Биятов/РИА Новости

Возможное вступление Украины в НАТО повысило бы риски ядерного конфликта, поскольку у границ России оказались бы ракетные комплексы стран Запада, и Москва была бы вынуждена обороняться. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, в случае вступления Киева в Североатлантический альянс, все ракеты малой дальности будут у границ России с временем подлета к Москве за несколько минут. Это привело бы к смене всей стратегии обороны и создало бы угрозу Европе, поскольку РФ «будет ставить ядерное оружие» и «будет обороняться». Любая провокация или ошибка приведут к ядерной войне, констатировал Чепа.

«Если это кто-то из политиков не пытается это понять, то это не политики, а идиоты. Многие живут в непонятных реальностях, рассуждая спокойно о каких-то «локальных ядерных ударах», «серьезных локальных конфликтах», которые якобы затронут только соседние страны, а их не затронут, это полный абсурд», — заявил депутат.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social выражал мнение, что Владимир Зеленский может «почти немедленно» завершить украинский конфликт, если откажетс я от притязаний на Крым и от идеи членства страны в НАТО.

Ранее Сырский призвал готовиться воевать с Россией даже в случае мирного соглашения.

