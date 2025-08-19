На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лидеров Европы на встрече с Трампом сравнили с вассалами

Экс-посол Аро: лидеры Европы на встрече с Трампом были в образе подчиненных
The White House

Европейские лидеры на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме были в положении подчиненных, как вассалы. Такое мнение выразил бывший посол Франции в США Жерар Аро на страницах газеты Le Figaro.

«Их поведение было бесславным. Образ правителей, сидящих послушно в Овальном кабинете, далеко не лестный, отражает их подчиненность, даже вассальную зависимость», — написал дипломат.

На снимке, распространившемся в сети, Трамп восседает в центре Овального кабинета за своим столом. Вокруг него, словно ученики на уроке, сидят европейские лидеры и Зеленский.

Аро считает, что саммит в Вашингтоне закончился безрезультатно, однако допустил, что на это и был расчет. Также бывший посол оценил возможность проведения трехсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина, усомнившись, что российский лидер действительно пойдет на это.

«Что касается трехстороннего саммита между Зеленским, Трампом и Путиным, то последний лишь согласился с идеей. Но неизвестно, пойдет ли он на это, и, главное, зачем?» — отметил Аро.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что Трамп под угрозой развала НАТО заставил Европу поддержать миротворчество на Украине. Эксперт отметил, что США не нужен длительный геополитический конфликт в Европе, а также перманентная борьба с Россией. Кроме того, Соединенные Штаты больше не хотят платить за европейскую безопасность.

Ранее во Франции назвали унижением встречу Трампа с лидерами Евросоюза.

Встреча Трампа и Зеленского
