Стало известно, как Трамп заставил Европу согласиться на мир на Украине

Рар: Трамп под угрозой развала НАТО заставил Европу поддержать мир на Украине
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп под угрозой развала НАТО заставил Европу поддержать миротворчество на Украине. Об этом заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт отметил, что США не нужен длительный геополитический конфликт в Европе, а также перманентная борьба с Россией. Кроме того, Соединенные Штаты больше не хотят платить за европейскую безопасность.

«Понимая дилемму, европейцы склонили головы перед Трампом», — сказал Рар.

По его мнению, без включения Трампа в украинский конфликт мир приблизился бы к точке невозврата. Рар отметил, что столкновение России с НАТО было только вопросом времени, поскольку европейцы следовали прямому курсу на «стратегическое поражение» РФ и не проявляли ни малейшего интереса к миру на Украине.

Однако политолог обратил внимание, что и после ультиматумов Трампа Европа не сдается и по-прежнему выдвигает требования, пытаясь «затащить» американцев обратно в сопротивление с Россией.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х назвал переговоры Дональда Трампа с представителями ЕС и НАТО, которые состоялись в Белом доме 18 августа, унижением для «непокорной» Франции. Политик отметил, что эта встреча напоминала ситуацию с преподавателем и учениками.

Ранее фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС добиться мира на Украине «через силу».

