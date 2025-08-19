Во Франции назвали унижением встречу Трампа с лидерами Евросоюза

Переговоры президента США Дональда Трампа с представителями Евросоюза стали унижением для Франции и напоминают ситуацию с преподавателем и учениками. Об этом на своей странице в соцсети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Встреча американского лидера с лидерами ЕС, украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями НАТО прошла в Белом доме 19 августа. На фотографиях с мероприятия можно заметить, что Трамп сидел за своим столом в Овальном кабинете, а главы европейских стран сидели напротив в креслах в один ряд.

«Преподаватель с учениками! <...> Какое унижение для нашей тысячелетней, вечной, прекрасной и непокорной Франции», — заявил Филиппо.

По его словам, европейские лидеры после встречи ощущают, что «прогнулись» под главой Белого дома. Он подчеркнул, что Трамп унизил и «поставил в вассальную зависимость» представителей Евросоюза, а также навязал то мирное урегулирование, которому они упорно сопротивляются.

