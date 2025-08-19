На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции назвали унижением встречу Трампа с лидерами Евросоюза

Филиппо: встреча Трампа с лидерами ЕС стала унижением для Франции
true
true
true
close
Alexis Sciard/Global Look Press

Переговоры президента США Дональда Трампа с представителями Евросоюза стали унижением для Франции и напоминают ситуацию с преподавателем и учениками. Об этом на своей странице в соцсети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Встреча американского лидера с лидерами ЕС, украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями НАТО прошла в Белом доме 19 августа. На фотографиях с мероприятия можно заметить, что Трамп сидел за своим столом в Овальном кабинете, а главы европейских стран сидели напротив в креслах в один ряд.

«Преподаватель с учениками! <...> Какое унижение для нашей тысячелетней, вечной, прекрасной и непокорной Франции», — заявил Филиппо.

По его словам, европейские лидеры после встречи ощущают, что «прогнулись» под главой Белого дома. Он подчеркнул, что Трамп унизил и «поставил в вассальную зависимость» представителей Евросоюза, а также навязал то мирное урегулирование, которому они упорно сопротивляются.

Ранее были названы два города, где может пройти встреча Путина, Трампа и Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами