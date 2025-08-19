На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США, Европа и Украина создали рабочую группу для разработки гарантий безопасности Киеву

Axios: США, ЕС и Украина объединились для разработки гарантий безопасности Киеву
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина создали рабочую группу для разработки гарантий безопасности Киеву. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на неназванные источники.

По информации журналистов, ее возглавит госсекретарь США Марко Рубио. Как рассказал один из источников, роль США, возможно, будет сводится к поддержке с воздуха.

Другой собеседник заявил, что на переговорах с лидерами ряда стран Европы американский лидер Дональд Трамп согласился работать вместе над гарантиями безопасности, похожими на 5-ю статью устава НАТО о коллективной обороне. Однако когда речь зашла о возможной роли США, глава государства не выразил конкретики.

19 августа в ходе брифинга а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что власти США не исключают поддержки с воздуха в качестве гарантий безопасности для Украины. Она отметила, что это лишь один из вариантов.

Пресс-секретарь добавила, что Трамп обсуждает гарантии безопасности как с российским коллегой Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что хозяин Белого дома в ходе обсуждений обговаривает лишь приемлемые условия.

Ранее Макрон раскрыл детали будущих гарантий безопасности для Украины.

