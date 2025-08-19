На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме допустили поддержку с воздуха для гарантий безопасности Украины

Белый дом: США не исключают поддержку Украины с воздуха для безопасности
true
true
true
close
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Власти США не исключают поддержки с воздуха в качестве гарантий безопасности для Украины. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

«Это один из вариантов и возможностей. Я бы, конечно, ничего не проверяла в том, что касается военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента», — заявила она.

По словам пресс-секретаря, президент США Дональд Трамп обсуждает гарантии безопасности как с российским коллегой Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она отметила, что глава Белого дома в ходе обсуждений обговаривает лишь приемлемые условия.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие две недели являются «критически важными» для определения гарантий безопасности Украине в рамках мирного урегулирования конфликта с РФ.

Он призвал всех, кто входит в так называемую «коалицию желающих», а именно британцев, французов, немцев, турков и других, быть готовыми проводить операции не на передовой, а по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше.

Ранее в НАТО подтвердили дату встречи начальников Генштабов по Украине.

