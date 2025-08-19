Макрон раскрыл детали будущих гарантий безопасности для Украины

Следующие две недели являются «критически важными» для определения гарантий безопасности Украине в рамках мирного урегулирования конфликта с РФ. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI.

«Следующие 15 дней будут для нас критически важными для того, чтобы завершить работу с американцами и наполнить гарантии безопасности содержанием», — заявил Макрон.

Он призвал всех, кто входит в так называемую «коалицию желающих», а именно британцев, французов, немцев, турков и других, быть готовыми проводить операции не на передовой, а по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше.

Одновременно с этим французский лидер призвал не верить на слово России, которая якобы является «дестабилизирующей силой» и «хищником» у ворот Европы. Макрон подчеркнул, что сделка по урегулированию конфликта должна позволить украинцам «восстановить свою страну и жить в мире». По его словам, жители Украины должны быть уверены в том, что на следующий день после заключения мирного договора у них будет достаточная сила сдерживания, и что они не подвергнутся повторному нападению.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления представителей «коалиции желающих», в том числе о возможном размещении на Украине западного военного контингента, направлены на подрыв мирных усилий России и США.

Ранее спецпосланник Путина обратился к Европе с просьбой не мешать урегулированию на Украине.