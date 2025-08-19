На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о шансах завершить конфликт на Украине после встречи Путина и Зеленского

Трамп: на встрече Путина и Зеленского может быть поставлена точка в конфликте
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что во время его встречи с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским будет поставлена точка в конфликте на Украине. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Мы работаем над организацией встречи Путина с Зеленским. Если она пройдет успешно, то можно будет провести трехстороннюю встречу и уже на ней решить вопрос», — сказал глава Белого дома.

18 августа в Белом доме прошли переговоры Трампа с Зеленским и представителями ЕС и НАТО по урегулированию конфликта на Украине. По итогу американский президент заявил, что эта встреча прошла «очень хорошо». По его словам, был открыт путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту с участием Владимира Путина.

По данным британского телеканала Sky News, уже обсуждается место встречи президентов России, США и Украины. Трехсторонний саммит может пройти либо в Женеве, либо в Риме, уточнил канал. В публикации говорится, что Женева является наиболее предпочтительным вариантом для РФ, а Трамп и Зеленский хотели бы провести встречу в Риме.

Ранее Трамп заявил о начале подготовки к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.

