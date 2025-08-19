В НАТО подтвердили дату встречи начальников Генштабов по Украине

Встреча начальников Генштабов по Украине состоится 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

В публикации говорится, что встреча пройдет в формате видеоконференции.

До этого Reuters со ссылкой на источники писал, что министры обороны стран НАТО планируют провести телеконференцию по Украине в среду. Основная тема — отправка войск НАТО на Украину после завершения боевых действий.

19 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Франция и Германия хотят разместить свои силы на Украине и это не создаст проблем с Россией. По его словам, стороны хотят направить войска на украинские территории после завершения конфликта.

За день до этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони на виртуальной встрече «коалиции желающих» выступила против предложения президента Франции Эммануэля Макрона по отправке на Украину миротворческого военного контингента из стран Европы.

Ранее стало известно, что госсекретарь США возглавит переговоры о гарантиях безопасности для Украины.