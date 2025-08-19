Трамп оценил размещение военных сил Франции и Германии на Украине

Трамп: размещение сил Франции и Германии на Украине не создаст проблем с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Франция и Германия хотят разместить свои силы на Украине и это не создаст проблем с Россией.

По его словам, стороны хотят направить войска на украинские территории после завершения конфликта.

«Они (Франция и Германия. — прим. ред.) хотят связать свои войска [на Украине], не думаю, что это будет проблемой [для России]», — заявил Трамп.

Он добавил, что во время его президентства американских военнослужащих на Украине не будет.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил против отправки немецких военнослужащих на Украину. По его словам, размещение войск было бы слишком серьезной нагрузкой для Германии.

18 августа премьер-министр Италии Джорджа Мелони на виртуальной встрече «коалиции желающих» выступила против предложения президента Франции Эммануэля Макрона по отправке на Украину миротворческого военного контингента из стран Европы.

Ранее в России назвали позитивным знаком назначение Рубио главой группы НАТО по Украине.