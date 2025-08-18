Премьер Италии выступила против идеи отправить на Украину военный контингент из Европы

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на виртуальной встрече «коалиции желающих» выступила против предложения президента Франции Эммануэля Макрона по отправке на Украину миротворческого военного контингента из стран Европы. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Макрон пытается добиться прямого вмешательства Европы для защиты Украины с использованием военных контингентов. Мелони продолжает продвигать концепцию о гарантиях для Киева по аналогии с 5-й статьей НАТО о коллективной обороне, говорится в статье.

Мелони напомнила Макрону, что у России 1,3 миллиона военнослужащих. Она задалась вопросам, сколько военных Европа должна отправить на Украину, чтобы справиться с задачей, и что будет, если один из европейских солдат будет ликвидирован. Она отметила, что европейские страны отреагируют, что придется привлечь НАТО, тогда можно будет сразу же применить положение, сходное с 5-й статьей.

11 июля Макрон сообщил, что «коалиция желающих» планирует патрулировать небо Украины и Черное море после заключения мира между Москвой и Киевом. На заседании «коалиции желающих» в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон заявили о готовности направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров высказался об усилиях Европы по созданию «корпуса для защиты Украины».