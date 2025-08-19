На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министры обороны НАТО запланировали конференцию по Украине

Reuters: министры обороны НАТО проведут телеконференцию по Украине 20 августа
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министры обороны стран НАТО планируют провести телеконференцию по Украине в среду. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Во вторник страны Евросоюза провели экстренный онлайн-саммит после переговоров в Вашингтоне. Основная тема — отправка войск НАТО на Украину после завершения боевых действий.

В июле Великобритания и Франция заявили о готовности направить до 50 тысяч военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Британский премьер Кир Стармер сообщал, что все необходимые оперативные документы уже готовы, и коалиция сможет приступить к выполнению миссии в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа, главы Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее Трамп оценил размещение военных сил Франции и Германии на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами