Министры обороны НАТО запланировали конференцию по Украине

Министры обороны стран НАТО планируют провести телеконференцию по Украине в среду. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Во вторник страны Евросоюза провели экстренный онлайн-саммит после переговоров в Вашингтоне. Основная тема — отправка войск НАТО на Украину после завершения боевых действий.

В июле Великобритания и Франция заявили о готовности направить до 50 тысяч военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Британский премьер Кир Стармер сообщал, что все необходимые оперативные документы уже готовы, и коалиция сможет приступить к выполнению миссии в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа, главы Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее Трамп оценил размещение военных сил Франции и Германии на Украине.