На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан выступил с инициативой относительно России на онлайн-встрече глав ЕС

Орбан предложил как можно скорее провести саммит лидеров ЕС с Россией
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время онлайн-саммита ЕС предложил как можно скорее провести переговоры лидеров Евросоюза с Россией. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит Европа – Россия», — написал политик.

По итогам онлайн-встречи глав ЕС, которая состоялась 19 августа, Орбан также заявил, что благодаря встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа удалось уменьшить угрозу третьей мировой войны. Также лидеры Евросоюза пришли к выводу, что стратегия изоляции России «провалилась».

Кроме того, по словам Орбана, удалось прийти к пониманию, что российско-украинский конфликт может быть завершен только дипломатическим путем, а не на фронте. Премьер-министр Венгрии отметил, что подтвердилось и то, что членство Украины в Евросоюзе не даст ей никаких гарантий безопасности.

Ранее Трамп заявил о шансах завершить конфликт на Украине после встречи Путина и Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами