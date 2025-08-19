Орбан выступил с инициативой относительно России на онлайн-встрече глав ЕС

Орбан предложил как можно скорее провести саммит лидеров ЕС с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время онлайн-саммита ЕС предложил как можно скорее провести переговоры лидеров Евросоюза с Россией. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит Европа – Россия», — написал политик.

По итогам онлайн-встречи глав ЕС, которая состоялась 19 августа, Орбан также заявил, что благодаря встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа удалось уменьшить угрозу третьей мировой войны. Также лидеры Евросоюза пришли к выводу, что стратегия изоляции России «провалилась».

Кроме того, по словам Орбана, удалось прийти к пониманию, что российско-украинский конфликт может быть завершен только дипломатическим путем, а не на фронте. Премьер-министр Венгрии отметил, что подтвердилось и то, что членство Украины в Евросоюзе не даст ей никаких гарантий безопасности.

Ранее Трамп заявил о шансах завершить конфликт на Украине после встречи Путина и Зеленского.