Политолог рассказал о психологических травмах Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон психологически «очень покарежен», кроме того, он является якобы бисексуалом. С таким утверждением со ссылкой на источники выступил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

«Франция. Пообщался с информированными французами. Они рассказали, что якобы… Макрон бисексуал… Психологически Макрон очень покорежен», — отметил он.

Кроме того, по данным политолога, французский президент «точно хочет» продолжить политическую карьеру после окончания президентского срока.

Одним из вариантов для Макрона является «поставить своего человека» на пост президента и «уйти на европейский уровень».

Вместе с тем источники якобы сообщили политологу, что супруга Макрона Брижит все-таки женщина, а не мужчина, однако у нее, как утверждает Марков, «много психических отклонений».

10 июля апелляционный суд Франции оправдал журналистку Наташу Рей, обвинявшуюся в клевете в отношении первой леди Брижит Макрон.

Иск был связан с публикациями 2023 года, где Рей высказывала сомнения в биологическом поле Макрон. Адвокат заявил, что журналистка готовит встречный иск против Брижит Макрон и ее адвоката Жан-Мишеля Тронье за «злоупотребление судебным процессом».

Ранее СМИ сообщили, что жена Макрона впала в отчаяние из-за судебного решения по делу о клевете.