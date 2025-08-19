Лавров заявил о желании РФ и США основательно урегулировать конфликт на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что вчерашний телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа подтвердил понимание США необходимости долгосрочного урегулирования на Украине.

«А именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился и чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства», — сказал дипломат.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Ранее Путин рассказал, что должно войти в основу урегулирования украинского кризиса.