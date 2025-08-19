На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали позитивным знаком назначение Рубио главой группы НАТО по Украине

Политолог Топорнин назвал Рубио подходящим главой новой группы НАТО по Украине
Umit Bektas/Reuters

Назначение госсекретаря США Марко Рубио главой натовской группы по выработке гарантий для Украины – позитивный знак. Такое мнение высказал в разговоре с «Газетой.Ru» политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. По его оценке, американский дипломат в новом качестве сможет эффективнее продвигать идеи Вашингтона, направленные на мирное урегулирование кризиса.

«Рубио – опытный дипломат и к тому же член команды Трампа, активно участвующий в переговорном процессе, хорошо владеющий ситуацией, — напомнил Топорнин. – Поэтому какой-то «отсебятины» от него опасаться не стоит, он будет продвигать то, к чему стремится Белый дом, а именное скорейшее урегулирование конфликта, это позитивный знак».

Политолог также напомнил, что в контексте дипломатических усилий, предпринимаемых по украинскому вопросу, «Рубио – наиболее подходящая фигура, учитывая, что европейские партнеры США по НАТО в массе своей не стремятся к деэскалации». То есть назначение госсекретаря даст Вашингтону новый инструмент воздействия на союзников.

О том, что Рубио возглавит группу натовских представителей для выработки гарантий безопасности для Украины, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

Они же рассказали и том, что именно будет в списке гарантий безопасности. Речь идет об иностранном военном присутствии, поддержании украинской системы противовоздушной обороны, вооружении ВСУ и контроле за прекращением боевых действий.

Источники издания Bloomberg в свою очередь заявили, что цель выработки четких гарантий – открыть дорогу к личной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Гарантии будут сконцентрированы на усилении украинских вооруженных сил и их возможностей без каких-либо ограничений, например, по численности войск», — уточняют источники.

Ранее Рубио сообщил, что Путин выразил готовность встретиться с Зеленским.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
