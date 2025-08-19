Трамп посмеялся над отсутствием выборов на Украине

Independent: Трамп пошутил над тем, что на Украине так и не провели выборы

Президент США Дональд Трамп пошутил над отсутствием выборов на Украине, отметив, что ведение боевых действий является лишь предлогом для отсрочки электорального процесса. Об этом пишет британская газета The Independent.

«Самым ярким моментом (встречи в Белом доме. – «Газета.Ru») стал ответ Зеленского на вопрос журналиста о том, почему сложно организовать выборы в период активных боевых действий», — говорится в сообщении издания.

Как ответил Зеленский, «демократические выборы» на Украине «скоро будут организованы» при дополнительных мерах безопасности. На это Трамп, как сообщает газета, со смехом ответил: «То есть вы говорите, что если мы будем с кем-то воевать, то больше никаких выборов?»

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп провел переговоры с президентов РФ Владимиром Путиным по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

