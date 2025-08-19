Генсек НАТО раскрыл детали разработки гарантий безопасности Украины

Группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, занимается разработкой гарантий безопасности для Украины в рамках урегулирования конфликта. Об этом сообщил в интервью телеканалу Fox News генсек НАТО Марк Рютте.

«В течение последних месяцев группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, под руководством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона работает над концепцией гарантий безопасности», — сообщил он.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров.

