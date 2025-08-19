На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме отвергли возможность проведения встречи Путина и Зеленского в Венгрии: «вражеский лагерь»

Депутат Журавлев считает Китай лучшим местом для встречи Путина и Зеленского
true
true
true
close
Jeenah Moon/Reuters

Встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского лучше провести в тех странах, которые не поддерживали Украину оружием — Китае, Индии, Бразилии или Саудовской Аравии. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, отметив, что Венгрия хоть и дружественная России страна, но все же представляет «вражеский лагерь».

«Не место красит человека, а человек — место. Уверен, что в любой стране мира Владимир Путин с его талантами переговорщика может достичь впечатляющих для нашей страны результатов. Венгрия кажется дружественной благодаря ее прагматичному премьеру Виктору Орбану, но она — член ЕС и НАТО, представляющая вообще-то вражеский лагерь. С этой точки зрения гораздо больше годились бы для встречи государства глобального Юга, те, что никогда не поддерживали Украину, не поставляли ей оружие — сохраняли в конфликте нейтралитет. Это могут быть и Китай, и Индия, и Бразилия, и Саудовская Аравия. Нет сомнений, что руководство любой из этих стран с удовольствием примет мирный саммит, который вполне может стать историческим», — сказал он.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров. В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Главным итогом переговоров стало объявление о подготовке личной встречи Путина и Зеленского, после которой должен пройти трехсторонний саммит с участием США.

После этого источники СМИ сообщили, что потенциальная встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского может пройти в Венгрии. В свою очередь, Макрон в качестве потенциального места переговоров называл Женеву.

Ранее в Госдуме похвалили Трампа, прервавшего переговоры ради звонка Путину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами