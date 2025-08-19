В Госдуме отвергли возможность проведения встречи Путина и Зеленского в Венгрии: «вражеский лагерь»

Встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского лучше провести в тех странах, которые не поддерживали Украину оружием — Китае, Индии, Бразилии или Саудовской Аравии. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, отметив, что Венгрия хоть и дружественная России страна, но все же представляет «вражеский лагерь».

«Не место красит человека, а человек — место. Уверен, что в любой стране мира Владимир Путин с его талантами переговорщика может достичь впечатляющих для нашей страны результатов. Венгрия кажется дружественной благодаря ее прагматичному премьеру Виктору Орбану, но она — член ЕС и НАТО, представляющая вообще-то вражеский лагерь. С этой точки зрения гораздо больше годились бы для встречи государства глобального Юга, те, что никогда не поддерживали Украину, не поставляли ей оружие — сохраняли в конфликте нейтралитет. Это могут быть и Китай, и Индия, и Бразилия, и Саудовская Аравия. Нет сомнений, что руководство любой из этих стран с удовольствием примет мирный саммит, который вполне может стать историческим», — сказал он.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров. В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Главным итогом переговоров стало объявление о подготовке личной встречи Путина и Зеленского, после которой должен пройти трехсторонний саммит с участием США.

После этого источники СМИ сообщили, что потенциальная встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского может пройти в Венгрии. В свою очередь, Макрон в качестве потенциального места переговоров называл Женеву.

