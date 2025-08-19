На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме похвалили Трампа, прервавшего переговоры ради звонка Путину

Депутат Журавлев заявил, что Трамп представлял Россию на встрече с Зеленским
Alexander Drago/Reuters

Президент США Дональд Трамп на переговорах с украинским и европейскими лидерами в Белом доме представлял Россию. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, назвав хорошим сигналом решение американского президента прервать встречу ради звонка Владимиру Путину.

«Хорошим сигналом можно считать то, что встречу со своими вассалами Трамп, не стесняясь, прервал для того, чтобы позвонить Владимиру Путину. И в принципе, хоть Россия в Белом доме зримо и не присутствовала, складывалось впечатление, что нашу точку зрения представляет там президент США. Для наглядности поставили карту, которая достаточно четко отражает ситуацию на Земле, но и здесь Зеленский опростоволосился — не слишком владея английским, хотел сказать, чтобы территории ему вернули, а получилось, будто саму карту выпрашивал», — сказал он.

Журавлев отметил, что европейцы выглядели как «просители», но получить желаемое от США у них не вышло.

«Европейцы выглядели как просители, но получить в итоге у США так ничего и не вышло. У каждого в итоге свое представление о результате: Макрон выставляет какие-то требования, Зеленский готов обсуждать с Путиным территориальные вопросы, Мелони в который уже раз предлагает использовать пятую статью Устава НАТО, Мерц улыбается. Один только Трамп, мнение которого единственное представляет ценность, пока сохраняет молчание по сути обсуждаемых вопросов», — добавил он.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров. В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Главным итогом переговоров стало объявление о подготовке личной встречи Путина и Зеленского, после которой должен пройти трехсторонний саммит с участием США.

Ранее в Госдуме попросили Европу не мешать переговорам по Украине.

