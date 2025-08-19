На Западе обвинили лидеров ЕС в лицемерии после встречи Трампа и Путина

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал благодарности европейских лидеров в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети X.

«Интересно слышать, как лидеры ЕС и Великобритании пресмыкаются и благодарят Трампа за «открытие диалога». И все это после того, как сами осудили его за то, что он вообще разговаривал с президентом Путиным. Они настоящие змеи», — отметил журналист.

Телеканал NBC сообщал, что европейские лидеры проинструктировали президента Украины Владимира Зеленского, как вести себя с Дональдом Трампом в ходе встречи в Белом доме. Особую роль в этом сыграл премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее Зеленский сказал, что хочет забрать с собой карту с подконтрольными России территориями.