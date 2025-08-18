На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский сказал, что хочет забрать с собой карту с подконтрольными России территориями

Зеленский пошутил о желании забрать с собой карту Украины из Овального кабинета
true
true
true
close
Dan Scavino/X

Во время встречи в Овальном кабинете Белого дома президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за демонстрацию карты территорий. Трансляция велась на официальном ресурсе Белого дома.

«Спасибо за карту, хорошая карта», — заявил Зеленский.

По данным источника, администрация Трампа намеренно разместила схему с обозначением зон контроля напротив переговорного стола в рамках дипломатической стратегии.

Снимок с Трампом и Зеленским на фоне утраченных Украиной территорий был опубликован помощником президента США Дэном Скавино.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб на переговорах с Зеленским и Трампом напомнил о варианте с «финляндизацией».

