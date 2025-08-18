Зеленский сказал, что хочет забрать с собой карту с подконтрольными России территориями

Во время встречи в Овальном кабинете Белого дома президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за демонстрацию карты территорий. Трансляция велась на официальном ресурсе Белого дома.
«Спасибо за карту, хорошая карта», — заявил Зеленский.
По данным источника, администрация Трампа намеренно разместила схему с обозначением зон контроля напротив переговорного стола в рамках дипломатической стратегии.
Снимок с Трампом и Зеленским на фоне утраченных Украиной территорий был опубликован помощником президента США Дэном Скавино.
18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.
В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.
«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб на переговорах с Зеленским и Трампом напомнил о варианте с «финляндизацией».