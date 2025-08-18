Зеленский по указке лидеров Европы поблагодарил Трампа «более десятка раз»

Европейские лидеры проинструктировали президента Украины Владимира Зеленского, как вести себя с американским лидером Дональдом Трампом в ходе встречи в Белом доме. Особую роль в этом сыграл премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает телеканал NBC.

Союзники, в частности, научили Зеленского, что надо сказать Трампу при встрече: поблагодарить его за оружие и дипломатию. Также именно они посоветовали передать Мелании Трамп письмо от его жены Елены Зеленской и надеть пиджак.

Телеканал также обратил внимание на то, что Зеленский в ходе совместного брифинга с Трампом избежал обсуждения проблемной для Украины темы передачи России территорий. Это, как заметили журналисты, было воспринято главой Белого дома дружелюбно. Кроме того, украинский лидер поблагодарил Трампа за работу над трехсторонней встречей с участием президента России Владимира Путина. Всего, по подсчетам телеканала, Зеленский поблагодарил Трампа «более десятка раз».

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского. В ходе совместного брифинга, который состоялся перед разговором двух лидеров тет-а-тет, Зеленскому удалось избежать прямого ответа на вопрос о территориальных уступках. Он лишь сказал, что поддерживает усилия США по урегулированию конфликта на Украине.

Лидеры Европы, которые примут участие в расширенных переговорах, наблюдали за брифингом по мониторам.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может закончить конфликт, признав Крым российским.