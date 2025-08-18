Стубб на переговорах с Зеленским и Трампом напомнил о варианте с «финляндизацией»

Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах лидеров Украины и США в Белом доме протяженностью границы с Россией, а также историческим опытом взаимодействия с ней. Трансляцию с места событий ведет C-SPAN.

«У нас протяженная граница с Россией и есть исторический опыт взаимодействия с Россией <...> Мы нашли решение в 1944 году и я думаю, мы сможем найти решение и в 2025 году», — сказал он в ходе встречи с президентами США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в присутствии европейских лидеров.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского. Помимо Стубба в Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Напомним, в 1944 году завершилась последняя советско-финская война. По итогам конфликта начался процесс так называемой «финляндизации», при которой республика сохраняла свой суверенитет, но при этом не должна была предпринимать антисоветские действия — как во внутренней, так и внешней политике. Кроме того, одним из условий мирного соглашения по завершении той войны стала передача Финляндией под контроль СССР части своей территории.

Ранее в Финляндии призвали жителей готовиться к восстановлению отношений с РФ.