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В Финляндии заявили, что им нужно подготовиться к восстановлению отношений с Россией

Президент Стубб: Финляндии нужно подготовиться к восстановлению отношений с РФ
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Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб во время пресс-конференции заявил, что стране необходимо морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. Трансляцию вели финские СМИ.

«Мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений», — отметил финский президент.

Стубб уточнил, что дальнейшее развитие отношений двух стран будет зависеть от окончания конфликта на Украине.

До этого финский политолог Туомас Малинен заявил, что «финляндизация» Украины — единственный путь к устойчивому миру, несмотря на позицию киевских властей.

Он подчеркнул, что конфликт не разрешится, пока Владимир Зеленский остается у власти.

Термин «финляндизация» описывает модель отношений, при которой государство сохраняет нейтралитет, сотрудничая с более сильным соседом. «Младший партнер» не теряет суверенитет, но соблюдает определенные условия, избегая вступления в конфликтные союзы. Концепция возникла в XX веке для описания взаимодействия СССР и Финляндии после Второй мировой войны.

Ранее президент Финляндии призвал принудить Россию к миру.

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