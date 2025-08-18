Власти США начали разработку запрета на голосование по почте

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп: США начали разработку запрета на голосование по почте из-за фальсификаций
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Вашингтон собирается издать указ о запрете голосования по почте из-за массовых фальсификаций. Трансляцию ведет C-Span.

«Республиканская партия собирается сделать все возможное, чтобы избавиться от голосования по почте. Мы собираемся начать с указа <...> о прекращении использования голосования по почте», — сказал он.

До этого Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что президент России Владимир Путин высказался о несовершенстве избирательной системы США, из-за чего нынешний глава Белого дома проиграл президентские выборы в 2020 году.

По словам американского лидера, Путин сказал, что ни в одной стране нет голосования по почте, потому что его невозможно проводить по почте и иметь при этом честные выборы.

Ранее чат-бот соцсети Трампа счел Обаму лучшим президентом США.

