Власти США начали разработку запрета на голосование по почте

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Вашингтон собирается издать указ о запрете голосования по почте из-за массовых фальсификаций. Трансляцию ведет C-Span.

«Республиканская партия собирается сделать все возможное, чтобы избавиться от голосования по почте. Мы собираемся начать с указа <...> о прекращении использования голосования по почте», — сказал он.

До этого Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что президент России Владимир Путин высказался о несовершенстве избирательной системы США, из-за чего нынешний глава Белого дома проиграл президентские выборы в 2020 году.

По словам американского лидера, Путин сказал, что ни в одной стране нет голосования по почте, потому что его невозможно проводить по почте и иметь при этом честные выборы.

