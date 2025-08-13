На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чат-бот соцсети Трампа считает Обаму лучшим президентом США

WP: чат-бот соцсети Трампа Truth Social назвал Обаму лучшим президентом США
Чат-бот соцсети Truth Social, которая принадлежит президенту США Дональду Трампу, назвал лучшим американским президентом бывшего лидера США Барака Обаму. На это обратила внимание газета The Washington Post (WP).

«На просьбу назвать лучшего президента Truth Search AI заявила, что «последние опросы общественного мнения показывают, что Барак Обама пользуется наибольшей благосклонностью среди ныне живущих президентов США», — говорится в публикации.

Уточняется, что искусственный интеллект в качестве источника указал в своем ответе статью Fox News, которая была опубликована вскоре после второй инаугурации Трампа. При этом чат-бот также отметил, что «консервативные комментаторы» часто называют лучшим президентом США Дональда Трампа.

Также в материале WP говорится, что новый чат-бот соцсети Truth Social выразил несогласие с некоторыми заявлениями Трампа. Например, с обвинениями демократов в «украденных» выборах в 2020 году и с утверждением, что тарифная политика положительно влияет на экономику США.

До этого Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму «милым джентльменом». Глава Белого дома подчеркнул, что хорошо относится к Обаме, уважает его и его жену Мишель. При этом Трамп не согласен с экономической политикой, которую проводил Обама в годы своего президентства.

Ранее бывший консультант Трампа заявил, что президент США считает себя исключительным.

