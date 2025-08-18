На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Делегация Украины прибыла в Белый дом для встречи с Трампом

«Страна.ua»: украинская делегация прибыла в Белый дом для встречи с Трампом
true
true
true

Украинская делегация прибыла в Белый дом для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На видео, появившемся в сети, можно увидеть, как представители украинской переговорной группы проходят через ворота на территорию Белого дома. Однако президента Украины Владимира Зеленского в кадре не наблюдается.

Встреча Трампа с Зеленским должна начаться 18 августа в 20:15 по московскому времени. Сначала украинский и американский лидеры побеседуют наедине, а затем к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. В частности, в обсуждении примет участие глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон.

Уточняется, что одной из ключевых тем на встрече Трампа с Зеленским и лидерами европейских стран станут гарантии безопасности Украине. По словам постпреда США при НАТО Мэтью Уитэкера, они не обязательно будут включать размещение американский войск на территории Украины. Это может быть командование и управление войсками, отметил он. Что именно — решит по итогу Трамп.

Ранее в команде Трампа обеспокоились внешним видом Зеленского перед встречей в Белом доме.

