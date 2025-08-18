Постпред США при НАТО уточнил, что означают гарантии безопасности Украине

Уитэкер: гарантии безопасности Украине от США не означают дислокацию там войск

Гарантии безопасности Украине со стороны США необязательно означают размещение американский войск на ее территории. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.

«Необязательно, чтобы это были американские войска», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Уитэкера, гарантии безопасности Украине могут включать командование и управление войсками. Постпред подчеркнул, что в конечном итоге президент США Дональд Трамп должен решить, что это будет.

До этого портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что потенциальные гарантии безопасности Украины со стороны США могут включать размещение американских войск на ее территории.

После саммита РФ и США на Аляске спецпосланник американского президента Стив Уиткофф объявил, что Москве и Вашингтону удалось достичь договоренностей по «мощным» гарантиям безопасности для Киева.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал готовность США принять участие в гарантиях безопасности Украины «историческим решением». Он подчеркнул, что гарантии должны разрабатываться совместно с Европой, быть практичными и давать Украине защиту на земле, в небе и на море. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

