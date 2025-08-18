На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, где Трамп будет обсуждать Украину с лидерами ЕС и НАТО

Roll Call: встреча Трампа с лидерами Европы пройдет в Восточном зале Белого дома
Jonathan Ernst/Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа с представителями ЕС и НАТО пройдет в Восточном зале Белого дома. Об этом сообщила газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома.

Отмечается, что сначала Трампа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, а затем поприветствует европейских лидеров в парадной столовой Белого дома. Многосторонняя встреча американского лидера с европейцами пройдет в Восточном зале, уточнило издание.

18 августа состоится встреча Зеленского и Трампа в Белом доме. По данным Roll Call, она начнется в 20:15 по московскому времени.

В Bild уточнили, что сначала американский лидер переговорит с украинским коллегой тет-а-тет, а затем к их встрече присоединятся представители ЕС и НАТО. На встрече ожидается присутствие генсека НАТО Марка Рютте, главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, президентов Франции, Финляндии, а также премьер-министров Великобритании и Италии. При этом представителя Польши в Вашингтон не пригласили.

Ранее в Госдуме рассказали, что Евросоюз будет просить у Трампа для Украины.

Переговоры о мире на Украине
