Стало известно время начала встречи Трампа и Зеленского

Белый дом: встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 мск
Julia Demaree Nikhinson/AP

Встреча президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским начнется в 20:15 мск. Об этом сообщает газета Roll Call, ссылаясь на график Белого дома.

Из графика следует, что в 19:00 мск лидеры стран Европы приедут в Белый дом. В 20:00 мск Трамп поприветствует Зеленского, после чего они начнут встречу в 20:15 мск. В 21:15 мск глава Соединенных Штатов поприветствует европейских лидеров. В 21:30 мск они сделают совместную фотографию. Встреча Трампа с политиками из Европы начнется в 22:00 мск.

Накануне издание Bild сообщило, что Трамп не будет встречаться с Зеленским в присутствии европейских лидеров. По словам источников СМИ, глава Белого дома сначала проведет переговоры тет-а-тет с украинским президентом, а потом к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Они должны принять участие в совместном рабочем ужине и обсуждении урегулирования украинского конфликта в расширенном составе.

17 августа агентство Reuters сообщило, что Трамп оказывает давление на Украину после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Лидер США якобы склоняет Киев к заключению мирного соглашения.

Ранее в США заявили, что Зеленский столкнулся с дилеммой в преддверии встречи с Трампом.

Новости Украины
