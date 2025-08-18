Замруководителя Росавиации покинул должность

Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации Добрякова по его просьбе

Заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Андрея Добрякова освободили от должности по его просьбе. Соответствующее распоряжение правительства России, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правовой информации.

Добряков занял пост замглавы Росавиации в марте 2023 года. Тогда же после увольнения Александра Нерадько руководителем ведомства стал Дмитрий Яров. В обязанности Добрякова входило поддержание летной годности и сертификация авиационной техники.

18 августа президент России Владимир Путин снял Дмитрия Любинского с должности посла в Австрии и назначил его заместителем главы российского МИД.

В 1989 году Любинский окончил МГИМО МИД СССР, после чего поступил на дипломатическую службу. С 2015 года он был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Австрии. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденами Почета и Дружбы.

Ранее Путин назначил нового посла РФ в Мозамбике.