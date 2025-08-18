Замруководителя Росавиации покинул должность

Заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Андрея Добрякова освободили от должности по его просьбе. Соответствующее распоряжение правительства России, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правовой информации.
Добряков занял пост замглавы Росавиации в марте 2023 года. Тогда же после увольнения Александра Нерадько руководителем ведомства стал Дмитрий Яров. В обязанности Добрякова входило поддержание летной годности и сертификация авиационной техники.
18 августа президент России Владимир Путин снял Дмитрия Любинского с должности посла в Австрии и назначил его заместителем главы российского МИД.
В 1989 году Любинский окончил МГИМО МИД СССР, после чего поступил на дипломатическую службу. С 2015 года он был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Австрии. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденами Почета и Дружбы.
Ранее Путин назначил нового посла РФ в Мозамбике.