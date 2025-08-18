На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назначил нового заместителя главы МИД РФ

Путин назначил Дмитрия Любинского заместителем главы российского МИД
Стрингер/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин снял Дмитрия Любинского с должности посла в Австрии и назначил заместителем главы российского МИД. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в документе.

Сообщается, что указ вступает в силу со дня его подписания российским лидером.

В 1989 году Любинский окончил МГИМО МИД СССР, после чего поступил на дипломатическую службу. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденами Почета и Дружбы. С 2015 года дипломат занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Австрии.

До этого Путин продлил срок государственной службы заместителю главы российского внешнеполитического ведомства Михаилу Богданову. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Ранее Любинский заявил, что Запад хочет прикрыть свои проблемы «угрозой с Востока».

