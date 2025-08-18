На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналисты сообщили о желании Трампа прервать переговоры на Аляске

Axios: Трамп был готов прекратить переговоры на Аляске из-за требований Путина
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп был готов прервать переговоры на Аляске, когда президент России Владимир Путин выдвинул максималистские требования по поводу пяти регионов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

«Если дело в Донецке и если нет никаких уступок, нам просто не следует продолжать», — приводит издание цитату Трампа со слов источника.

Собеседник Axios утверждает, что после этого заявления Путин отказался от своего требования.

17 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что российская сторона пошла на уступки по пяти областям Украины. Он отметил, что условия, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Ранее Reuters назвал конкретный перечень требований России для завершения СВО.

