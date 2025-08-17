На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки в вопросе урегулирования на Украине

Leah Millis/Reuters

Российская сторона пошла на уступки по пяти областям Украины. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

«Знаете, послушайте, я не уверен, что у нас сейчас есть время, чтобы рассматривать все разные вопросы по этим пяти регионам», — заявил он.

Спецпредставитель отметил, что условия, на которые согласилась Россия заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».

Он добавил, что в ходе предстоящих переговоров американский лидер Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудят вопрос территорий. Уиткофф выразил надежду, что американская сторона добьется ясности и все завершиться мирной сделкой «очень скоро».

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источник писала, что Зеленский отказался от условий России по выводу украинской армии со всей территории Донбасса из-за страха за Одессу.

Ранее Reuters назвал конкретный перечень требований России для завершения СВО.

