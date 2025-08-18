На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Коалицию желающих» обвинили в попытке остановить «маховик мира» по Украине

Слуцкий: «коалиция желающих» пытается вставлять палки в «маховик мира» по Украине
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Представители так называемой «коалиции желающих» еще до встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пытаются вставлять палки в «маховик мира». Об этом заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 18 августа в Белом доме ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой. При этом в Вашингтон Зеленский прибыл не один, а с «группой поддержки» из евролидеров.

«Готова ли «партия войны» отойти от оголтелой русофобии и вернуться к конструктивному прагматизму? Вопрос, к сожалению, может остаться риторическим», — написал Слуцкий.

Он отметил, что Зеленский, «как заевшая пластинка», твердит о режиме прекращения огня. На этом фоне, по словам Слуцкого, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжают «бряцать оружием» и грозятся разместить европейские войска на территории Украины. Также Слуцкий обратил внимание на то, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен требует гарантий безопасности не только для Украины, но и для «себя». Политик пришел к выводу, что на кону для них стоит не спасение жизней, а сохранение антироссийского курса и собственные амбиции.

По данным Roll Call, встреча Зеленского и Трампа начнется в Белом доме в 20:15 по московскому времени. Сначала они поговорят тет-а-тет, а затем переговоры продолжатся в расширенном формате с участием представителей ЕС и НАТО.

Ранее в США призвали Трампа провести СВО в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами