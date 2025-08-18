Представители так называемой «коалиции желающих» еще до встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пытаются вставлять палки в «маховик мира». Об этом заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 18 августа в Белом доме ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой. При этом в Вашингтон Зеленский прибыл не один, а с «группой поддержки» из евролидеров.

«Готова ли «партия войны» отойти от оголтелой русофобии и вернуться к конструктивному прагматизму? Вопрос, к сожалению, может остаться риторическим», — написал Слуцкий.

Он отметил, что Зеленский, «как заевшая пластинка», твердит о режиме прекращения огня. На этом фоне, по словам Слуцкого, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжают «бряцать оружием» и грозятся разместить европейские войска на территории Украины. Также Слуцкий обратил внимание на то, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен требует гарантий безопасности не только для Украины, но и для «себя». Политик пришел к выводу, что на кону для них стоит не спасение жизней, а сохранение антироссийского курса и собственные амбиции.

По данным Roll Call, встреча Зеленского и Трампа начнется в Белом доме в 20:15 по московскому времени. Сначала они поговорят тет-а-тет, а затем переговоры продолжатся в расширенном формате с участием представителей ЕС и НАТО.

Ранее в США призвали Трампа провести СВО в Европе.