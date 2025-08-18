В США призвали Трампа провести СВО в Европе

Американский журналист и блогер Джексон Хинкл в интервью Tsargrad.tv призвал американского лидера Дональда Трампа провести военную операцию против штаб-квартиры НАТО для урегулирования конфликта на Украине.

«Президент Трамп мог бы просто сказать, что он начинает специальную военную операцию в Брюсселе. Он бы освободил всю Европу от этих руководителей-глобалистов. Буквально два часа это бы заняло», — сказал Хинкл.

По его мнению, президент США напрасно старается учитывать позицию Евросоюза.

18 августа в Вашингтоне пройдет встреча Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Вместе с ним в США едут и европейские политики, среди которых глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. До этого глава Белого дома встретился с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок оценил, с какими результатами подходят армии РФ и Украины к этому рубежу и каковыми возможными козырями располагает Киев на предстоящих переговорах.

