Трамп выразил уверенность, что Армения и Азербайджан станут друзьями на долгое время

Трамп: Армения и Азербайджан станут друзьями на долгое время

Президент США Дональд Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил уверенность в том, что Ереван и Баку станут друзьями на долгое время. Его слова приводит ТАСС.

«Они долгое время сражались — 35 лет. А теперь они друзья, и они будут друзьями долгое время», — заявил американский лидер.

Кроме того, Трамп сообщил о снятии ограничений со стороны Вашингтона на военное сотрудничество с Азербайджаном.

Незадолго до этого в Белом доме состоялась двусторонняя встреча президента США с премьером Армении Пашиняном. Политики обсудили вопросы углубления стратегического партнерства между двумя странами, представленный Ереваном проект «Перекресток мира» и процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. По итогам беседы состоялось подписание ряда документов.

