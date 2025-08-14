Подписанное Арменией и Азербайджаном соглашение назвали анонсом новой войны

Соглашение, подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на встрече в Соединенных Штатах, может стать документом, который анонсирует новую войну в регионе. Таким мнением в интервью RT поделился профессор, доктор политических наук Хачик Галстян.

По словам эксперта, коридор, находящийся под контролем США и упомянутый в подписанном соглашении, служит интересам Турции и Азербайджана. Галстян отметил, что интересы ключевых игроков в регионе, а именно Ирана и России, будут оставлены без внимания.

Галстян также отметил, что Иран и Россия не будут бездействовать, и предсказал трансформацию Армении в подобие Сирии, с появлением новых линий разделения и высоким риском возникновения нового регионального конфликта.

8 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с Пашиняном и Алиевым. Политики обсудили процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. По итогам беседы состоялось подписание ряда документов. Глава Белого дома выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время.

Ранее Трамп «отодвинул» Россию на второй план в переговорах Армении и Азербайджана.